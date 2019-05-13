Стоит своих денег? Обзором самого дорогого Hyundai Tucson за 2 150 000 рублей поделился блогер

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Тест-драйв внедорожника Hyundai Tucson поможет расставить все точки над «i» и определиться.

Авто SUV-класса не просто в моде. На них особый спрос: привлекательные, представительные, комфортабельные, безопасные «вездеходы». Производители предлагают все более полные и дорогие комплектации. Но стоят ли они своих денег? Пролить свет на данный вопрос попробовал видеоблогер Макс Сергеев на примере самой дорогой версии Hyundai Tucson.

Тест-драйв проходила рестайлинговая версия кроссовера в максимальной комплектации, которая обошлась своим владельцам в 2 150 000 рублей (ценовые варианты комплектаций в России начинаются с примерно 1,4 млн). Эксперт отметил, что в тестируемом авто нет разве что подогрева лобового стекла. Автомобиль буквально «напичкан» электроникой, причем, с расширенными возможностями.

В то же время, львиная доля «навороченных» красивых и дорогих «плюшек» могут просто не понадобиться. Это касается, например, супер-круиз-контроля (эксперт предпочитает принимать больше участия в управлении машиной), панорамной крыши с огромным сдвижным люком (в какой ситуации такой «наворот» может реально понадобиться?) и некоторых других моментов.

Продолжение... «Забудете о такой болезни»: Что нужно сделать с Chevrolet Niva сразу после покупки, объяснил эксперт Автомобилист считает, что его советы могут очень помочь начинающим «шнивоводам». В то же время, блогер отметил, что к данному Hyundai Tucson нет никаких претензий в плане разгона, динамики, маневренности, устойчивости – машина отлично ведет себя на дороге.

При этом для немалого веса внедорожника, 1,6-литрового 177-сильного бензинового турбомотора T-GDI, 7-диапазонного «робота» с двумя сцеплениями расход по трассе составляет 6-7 литров, а в городском режиме до 10 литров на 100 км, что очень хороший показатель.

Но стоит помнить о том, что полноприводным этот Tucson можно назвать лишь условно: машина переднеприводная, а задний привод задействуется только тогда, когда проскальзывают передние колеса. Это комфортный городской кроссовер, поэтому покорять бездорожье, грязь и броды на нем не рекомендуется.