«Забудете о такой болезни»: Что нужно сделать с Chevrolet Niva сразу после покупки, объяснил эксперт

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Автомобилист считает, что его советы могут очень помочь начинающим «шнивоводам».

По мнению обзорщика Антона Расковалова, сразу после приобретения новой инжекторной Chevrolet Niva необходимо поменять натяжитель с гидравлического на автоматический. В противном случае, во время езды, а особенно при старте или на высоких скоростях, автомобиль будут преследовать непонятные стуки и периодическое грохотание, которое может довести неподготовленного водителя до желания расстаться со «Шнивой».

Данные модификации блогер выполнял уже тогда, когда успел проехать на своей Chevrolet Niva 11 000 километров, потому всем тем, кто купит её себе, он рекомендует заменить гидро-натяжитель цепи «Шнивы» на автоматический как можно быстрее, дабы не испытывать серьезный дискомфорт. Сам процесс замены не очень трудоёмкий, однако предварительно рекомендуется внимательно почитать о нём в интернете или посмотреть тематические видео.

«Забудете о такой болезни, как вечный лязг и скрип, а также не попадёте на серьезные денежки, потратив 1 000 рублей и полчаса своего времени», – резюмировал водитель. Помимо этого, можно поставить на Chevrolet Niva проставки на 2-3 сантиметра, которые существенно изменят впечатления от езды на данном автомобиле и приятно увеличат её геометрическую проходимость.