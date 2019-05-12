«Жемчужина старой школы»: Новый Toyota Land Cruiser 2019 восхитил блогера

Сегодня, 21:00

Автолюбитель остался в восторге от обновленного «Крузака», при том, что изменений как таковых ему обнаружить не удалось.

Для своего нового видео, популярный американский обзорщик под псевдонимом MotoMan решил взять Toyota Land Cruiser 2019 год выпуска, который очень нравился водителю до этого. И рестайлинговая модель его не подвела – как и раньше, автомобиль на дороге выделяется впечатляющей управляемостью и отдачей, а также выдающейся подвеской, справляющейся с любой задачей, которую только может перед ним поставить придирчивый водитель.

По салону претензий никаких – всё осталось на своём месте, разве что убрали несколько лишних кнопочек. При этом отсутствие существенных доработок обзорщик видит скорее даже как плюс нового Toyota Land Cruiser, не понимая, чего ради нужно портить то, что и так прекрасно работает. Из модификаций, которые ему удалось обнаружить – центр тяжести автомобиля несколько смещен, благодаря чему «Крузак» стал ещё резвее.

Подводя итог, автомобилист заявил, что не видит причин, по которым Toyota Land Cruiser может кто-либо сбросить с условного «трона» одного из самых лучших внедорожников: «Настоящая жемчужина старой школы, которая с каждым годом сияет лишь ярче».