ТОП-5 секретов Volkswagen: Владелец Jetta назвал полезные «фишки» немецких авто

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Автомобили Volkswagen проектируется таким образом, чтобы быть безопасным и комфортным в эксплуатации. И это лишний раз доказывают небольшие, но полезные решения, делающие обслуживание и использование авто проще и удобнее.

Автор Youtube-канала «Авторемонтёр» является обладателем Volkswagen Jetta 5. В свежем видео назвал ТОП-5 самых интересных полезных «фишек», которые есть у всех более или менее современных моделей Volkswagen (Polo, Jetta, Passat и другие).

Очень полезной функцией, по мнению автора и, наверняка, многих обладателей авто, является возможность открытия-закрытия окон с пульта, не открывая дверь. Чтобы поднять опущенное стекло на закрытой двери достаточно нажать и удерживать на брелоке пульта кнопку закрытия. Сначала заблокируются двери, затем поднимутся стекла. Нажав и удерживая кнопку открытия на пульте, можно разблокировать двери и приоткрыть все стекла в авто.

Чтобы привести дворники Volkswagen Jetta в сервисное положение для их беспроблемного обслуживания, необходимо включить и выключить зажигание, после чего сразу единожды нажать и отпустить рычаг задействования дворников. Они поднимутся и примут сервисное положение. Вернуть дворники в исходное положение можно тем же путем либо после начала движения.

Третья «фишка» немецких авто Volkswagen – это наличие ручки на половице в багажнике, под которой располагается отсек с «запаской и инструментами». Ручка выдвигается и становится чем-то напоминающим «крючок», который можно зацепить за уплотнительную резинку по краю багажника, сделав доступ к инструментам и запасному колесу удобнее.

Четвертый лайфхак позволит не пропустить плановый ТО. Volkswagen сам подскажет, если включить зажигание (но не запускать двигатель) и нажать клавишу, расположенную слева от «приборки». Эта кнопка помогает настроить время, также на табло показывается пробег и величина в километрах – через сколько километров необходимо пройти сервисное обслуживание.

Пятый лайфхак полезен при заправке авто. Открутив крышку бензобака, ее можно на время заправки прицепить на открытую дверцу бензобака. Для этого на крышке имеются специальные прорези.