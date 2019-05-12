«Ржавый Поло – из разряда фантастики»: Качество ЛКП подержанного Volkswagen Polo похвалил водитель

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Автомобилист оказался приятно удивлен тому, как «немец» с внушительным пробегом справляется с коррозией.

В сообществе соцсети «ВКонтакте», один из автолюбителей решил поинтересоваться, есть ли смысл приобретать себе подержанный Volkswagen Polo, а также задал несколько вопросов, касающихся, преимущественно, лакокрасочного покрытия немецкого автомобиля: «Как качество ЛКП? Хорошо ли держится краска? Есть ли больные места с очагами коррозии? Крепкое ли ЛКП в плане сколов».

Комментаторы в сети в один голос заявили, что переживать водителю не стоит, ведь в этом плане Volkswagen Polo, несмотря на не самый высокий ценник, может похвастать отличным уровнем надежности, недосягаемым для большинства его конкурентов. Оцинковка кузова, по мнению водителей, позволяет автомобилю смело проезжать сотни тысяч километров без боязни обнаружить на днище машины надоедливые «рыжики».

«Ржавый Поло – из разряда фантастики», – нахваливает свой подержанный Volkswagen Polo автомобилист, уточняя, что какой бы хорошей не была антикоррозийная обработка кузова, важно также не забывать о том, что без качественного ухода за машиной – никуда. «Продал Поло в том году, 8 лет машине. Коррозии не было, рыжиков – тоже», «2013 год, 84 000 пробег, ЛКП в норме, ржи нет», – успокоили автолюбителя комментаторы в сети.