Там нечему ломаться: Свое мнение о Toyota Land Cruiser Prado 150 высказал автоподборщик

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Японский внедорожник славится своей надежностью и отличными вседорожными параметрами.

Toyota Land Cruiser Prado в кузове 150 пользуется в России бешеной популярностью, благодаря привлекательному оформлению и проходимости. Автоподборщик Дмитрий Рогов тщательно осмотрел подержанный «Крузак» и высказал свое мнение об этом автомобиле.

Под капотом Toyota Land Cruiser Prado 150 разместился 4-цилиндровый 3-литровый дизельный мотор, идеально подходящий для брутального рамного внедорожника. Помимо того, «японец» предлагается с 2,7-литровым и 4-литровым атмосферными бензиновыми двигателями, зарекомендовавшие себя как надежные агрегаты. Данные установки взаимодействуют с МКПП и АКПП, которые тоже отличаются долговечностью.

Подвеска на 150-м «Прадике» впечатляет своей надежностью – блогер отметил, что там нечему ломаться. Ходовая часть сделана отлично, что обеспечивает проходимость японского «рамника» на любых неровностях. В отличие от предшественников Toyota Land Cruiser Prado 150 стал более современнее – автомобиль обзавелся мультифункциональным рулем, светодиодными фарами, парктрониками, камерой заднего обзора. Эти опции позволяют сделать эту машину более пригодной для движения в мегаполисе.

Недостатком «Прадика» в кузове 150 блогер назвал слабую износостойкость материалов отделки салона, из-за чего царапинами и потертостями покрываются руль, сиденья и пластиковая передняя панель. На российской «вторичке» японский внедорожник предлагается от 1 700 000 рублей