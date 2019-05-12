«Железо – фольга, зато багажник большой»: Чем Hyundai Creta лучше Renault Kaptur и Ford Ecosport – сеть

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Помимо более низкого ценника, корейскому кроссоверу есть, чем удивить прославленных конкурентов.

По крайней мере, в этом убеждены автомобилисты одного из сообществ «ВКонтакте», посвященному Hyundai Creta. Автоледи решила поинтересоваться, какой из кроссоверов, помимо «Креты», можно выбрать: Renault Kaptur или Ford Ecosport, однако комментаторы убедили девушку в том, что нет смысла «изменять» полюбившемуся «корейцу».

В первую очередь, автолюбители раскритиковали маленький багажник Ford Ecosport, а также очень неудобную дверцу багажника. Помимо этого, запасное колесо находится под днищем, а внутри салона места меньше, чем в Hyundai Creta: «Лучше Кугу брать, но там уже другие деньги». Впрочем, автомобилисты нашли несколько пунктов, по которым «Крета» даже лучше Ford Kuga.

Продолжение... Там нечему ломаться: Свое мнение о Toyota Land Cruiser Prado 150 высказал автоподборщик Японский внедорожник славится своей надежностью и отличными вседорожными параметрами. «Это маневренность, тормоза, двигатель не так рычит как на Куге, а от рулевого управления вообще тащусь. Это я с кугой сравниваю, представляю если с экоспортом сравнить!», – уверенно заявляют комментаторы, рассыпаясь в похвалах корейскому кроссоверу.

Renault Kaptur же – слишком тесный, да и динамике не хватает, судя по отзывам автолюбителей.

Подводя итог, автоледи всё-таки убедили в том, что лучше всего приобрести себе Hyundai Creta с 2,0-литровым мотором, забив на некоторые его проблемные моменты наподобие качества металла, поскольку таким образом сейчас производятся едва ли не все машины: «Железо – фольга, зато багажник большой, внутри места много, клиренс хороший».