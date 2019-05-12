«Устаревший, но пригодный»: Состояние Toyota Camry с пробегом в 230 000 км оценили блогеры

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Японский седан даже в подержанном варианте сохраняет свою привлекательность.

Toyota Camry зарекомендовал себя в России как надежный и долговечный автомобиль, что обеспечило ему бешеную популярность. Блогеры с канала «Auto Leto» оценили состояние подержанного «Камри» с пробегом в 230 000 км.

Выпущенный в 2010 году рассматриваемый Toyota Camry по состоянию на 2019 год, считается «устаревшим, но пригодным». Кузов машины оказался покрашенным, но это не критично, так как большинство автомобилей на «вторичке» подвергаются покраске. Кузов подержанного «Камри» отличается высокой степенью прочности, а его обслуживание не доставит никаких неудобств. Из недостатков автомобиля стоит отметить перегоревшие лампочки фар и запотевшие фонари, что легко можно устранить.

Под капотом подержанного Toyota Camry разместился 2,5-литровый 188-сильный двигатель, приводимый в действие 5-ступенчатывм «автоматом», которые славятся своей долговечностью. Даже если такой агрегат выйдет из строя, то всегда можно найти квалифицированного механика, который вернет агрегат к «жизни». После 50 000 км рекомендуется заменить генератор и помпу, а цепной привод способен прослужить больше 300 000 км.

Подвеска на Toyota Camry достаточно проста и долговечна, что обеспечивает комфортную езду. Салон отличается высокой эргономикой, что не могло не понравиться блогерам. В интерьере можно рассмотреть высококачественные материалы отделки, способные поразить даже самых требовательных покупателей.