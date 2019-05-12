«Субарик – мертвая машина»: В сети обсудили, чем Subaru VX хуже Toyota RAV4

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Оба японских кроссовера автолюбителям очень нравятся, однако «Равчик», всё-таки, больше подходит для широкого круга людей.

По крайней мере, в этом убеждены комментаторы тематического сообщества «ВКонтакте», посвящённого Toyota RAV4. Один из водителей рассказал, как помогал в покупке Subaru VX 2012 года выпуска своему другу, и в салоне клиентам рассказали, что этот «японец», якобы, куда лучше конкурента от компании Toyota, поскольку обладает вариатором более высокого качества.

«Нам объяснили, что тут и КПП цепная, не то что металлический ремень как у Равчика, и масло меньше жрёт, и в целом понадежнее Тойоты», – рассказывает комментатор. Другие автомобилисты соглашаются с тем, что вариатор Subaru VX действительно надёжнее Toyota RAV4, однако напоминают, что в плане ремонта в целом – к «Субарику» вопросов предостаточно.

«Машина мертвая конечно. У товарища была такая, с салона, так нас дети на велосипедах обгоняли, и вложений требовала много», – жалуется на Subaru VX комментатор, уточняя, что автомобиль сжигал по 5 литров масла на 10 000 км пробега, да и подвеску перебирать пришлось на отметке в 150 000 км.

«Два года назад слил её перекупам, взял Ford Focus и не парится теперь», – резюмировали автолюбители, добавляя, что к Toyota RAV4 таких претензий нет и быть не может, поскольку этот японский кроссовер хорош во всём – от динамики до надежности.