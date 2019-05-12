Интереснее «Камри»: Незаслуженно забытый Toyota Avensis со «вторички» поразил блогера

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Японский бизнес-седан с пробегом стоит покупать, так он славится высоким уровнем надежности и хорошей управляемостью.

Мало кто из россиян может похвастаться обладанием полноразмерным седаном Toyota Avensis. Блогер Стас Асафьев подробно рассказал об особенностях незаслуженно забытого премиального «японца», который его и впечатлил.

Сообщается, что второе поколение «Авенсиса» на российской «вторичке» можно приобрести от 400 000 рублей, а сам автомобиль по мнению обзорщика, намного интереснее «Камри». Рассматриваемый Toyota Avensis относится к 2006 модельному году и обладает пробегом в 188 000 км.

Прежде всего блогер указал на то, что кузов «Авенсиса» практически не подвергается коррозии – при покупке подержанного японского бизнес-седана его внешность продолжает оставаться привлекательной. Единственным минусом Toyota Avensis со «вторички» обзорщик назвал потрескавшуюся краску на колесных дисков, что является «болезнью» всех машин Toyota.

Подкапотное пространство Toyota Avensis занимает 1,8-литровый двигатель, работающий в паре с 4-позиционной АКПП и системой переднего привода. На 100 км «Авенсис» в среднем «съедает» 8,5 литров на 100 км, что приятно поразило блогера. Интересно, что моторы и КПП на японском премиум-седане отличаются надежностью – их практически невозможно сломать.

Больше всего Асафьеву понравилось то, что в самой скудной комплектации Toyota Avensis обладает богатым выбором опций, что выгодно отличает его от прославленной «Камри». Автомобиль снабдили электрическими стеклоподъемниками, системой автоматического складывания стекол, шестью подушками безопасности и двухзонным климат-контролем. Управляемость Toyota Avensis оказалась на высоте – автомобиль отлично «держит» дорогу, не вибрирует при движении и не поддается кренам. Мощности двигателя на «Авенсисе» вполне хватает, а подвеска замечательно сглаживает дорожные неровности.