«АвтоВАЗ» шокировал: Качество сборки LADA 4x4 2019 ужаснуло блогера

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Недостатки российского внедорожника раскрыли в сети.

LADA 4x4 славится своей проходимостью, но при этом у автомобиля могут возникнуть и проблемы. Блогер с канала «ProDrive» на YouTube провел детальный осмотр российского внедорожника и его ужаснуло качество сборки автомобиля.

Рассматриваемая «Нива» используется только 6 месяцев и за это время ее пробег достиг 3 000 км. При тщательном осмотре внедорожника блогер заметил, что между дверью и кузовом LADA 4x4 нет никакой грунтовки либо краски, а также отметил отсутствие антикоррозийного покрытия. Это приводит к образованию «рыжиков» на указанной поверхности. «АвтоВАЗ» шокировал эксперта «гниющей» новой «Нивой».

Помимо того, следы ржавчины обнаружены на дверных петлях – эти элементы на LADA 4x4 уже «зацвели», хотя прошло только 6 месяцев с момента покупки машины от дилера. Еще одним недостатком «Нивы» обзорщик назвал неаккуратную обивку потолка – по словам блогера, можно было сделать и получше».

Ранее появилась информация, что портал Федерального института промышленной собственности обнародовал фотографии промышленного образца нового LADA 4x4 Vision. Сообщается, что российские разработчики решили осовременить известный внедорожник, но при этом сохранить узнаваемость его облика.