«Пока мы отдыхали – они дорожали!»: Повышение ценников Hyundai Solaris раскритиковали в сети

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Как оказалось, за майские праздники подорожать успел не только «Солярис», но и некоторые другие модели корейского бренда.

Данный факт очень расстроил комментаторов в сообществе владельцев Hyundai Solaris «ВКонтакте», заметивших, что ценник на их любимую машину по каким-то причинам вырос на 9 000 рублей и теперь составляет 739 000 р. за новую «Соляру» в стартовой комплектации. Что примечательно, нашлись и те водители, кто не удивился подорожанию, назвав сумму «некритичной», но их пыл быстро остудили другие комментаторы.

Продолжение... «Будешь наслаждаться расходами и ремонтом»: Почему не стоит менять Toyota Camry 2.4 на 3.5 – сеть По мнению автолюбителей, «Камрюха» со скромным мотором ценится сейчас куда сильнее своей более «мощной» версии. «До этого они на 30 000 рублей дорожали, а тут – 9 тыс. всего», «Ну ничего, к концу лета ещё три раза по 9 подорожают», – разгорелась дискуссия среди автолюбителей.

Причин подорожания обнаружить не удалось, и потому водители Hyundai Solaris и не только решили рассказать, какую машину они себе приобрели и за сколько: «Я элеганс на ручке брал 859.000 сейчас 965.000. Куда цены ползут?», «Пока мы отдыхали – они дорожали!».

Впрочем, водители горько заявляют, что не с нашей экономикой удивляться подорожанию автомобилей, и пытаются шутить о том, что теперь Hyundai Solaris, купленный год назад за условные 700 000 рублей, можно будет даже дороже перепродать. В то же время, критически настроенных комментаторов всё равно хватает: «За 740 000 рублей – и без кондиционера? Да кому это нужно?».