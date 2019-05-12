Если не «Дастер», то кто? На чём бы ездили владельцы Renault Duster, если бы его не существовало

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Интересный опрос провели автомобилисты в сети.

В соцсети «ВКонтакте», в группе, посвящённой Renault Duster, один водитель поинтересовался у владельцев «француза», на чём бы они ездили, если бы его не существовало. Также он добавил, что сам бы лично приобрёл Hyundai Creta или универсал Skoda Octavia. Пользователи в комментариях также поделились своими мыслями насчёт покупки другого автомобиля.

Интересно, что много ответов пришлось в пользу марки Renault, которая продаёт в России свои бюджетные автомобили. Так, несколько владельцев «Дастера» написали, что купили бы Kaptur, Logan или Sandero Stepway, что свидетельствует о их ликвидности.

Один автомобилист написал, что по цене Duster можно было бы приобрести новый УАЗ «Патриот». Если рассматривать «вторичку», то неплохим выбором бы оказался Chevrolet Tahoe. Ещё рассматриваемым вариантом американской марки стала модель Captiva.

Другие владельцы Renault Duster, если бы его не существовало, рассматривали бы для покупки Hyundai Creta, KIA Rio X-Line, SsangYong Kyron, Chevrolet Niva, Lifan X60, Nissan Terrano и Skoda Yeti. Нашёлся автомобилист, который хотел купить LADA XRAY или Largus Cross, однако эти авто нужно было ждать несколько месяцев.

Один из пользователей написал, как шёл в автосалон покупать Toyota RAV4, а в итоге вернутся с «Дастером». По его словам, прокатившись, он особой разницы не почувствовал, однако цена на автомобили сильно отличается.

Другой автолюбитель и вовсе написал, что даже не рассматривал для покупки другой автомобиль и целенаправленно шёл именно за Duster: «Посмотрел перед этим все видео с Дастером. И проходимость, и болезни, и отзывы реальных владельцев через год, два, три. Выбор не поменялся. Болячки есть у машины, но они не такие уж сильные и можно устранить. Или не допускать. Да и хотелось какой-никакой полный привод и клиренс повыше. Машиной доволен».