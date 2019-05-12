«Будешь наслаждаться расходами и ремонтом»: Почему не стоит менять Toyota Camry 2.4 на 3.5 – сеть

Сегодня, 08:33

По мнению автолюбителей, «Камрюха» со скромным мотором ценится сейчас куда сильнее своей более «мощной» версии.

В сообществе владельцев Toyota Camry в соцсети «ВКонтакте», один из водителей решил поинтересоваться, сможет ли он обменять свой автомобиль с 2,4-литровым двигателем на такой же, но уже с 3,5-литровым агрегатом. Комментаторы в сети оказались крайне однозначно настроены в пользу того, что не стоит расставаться с этим «японцем», поскольку недостатков у него будет куда меньше.

В первую очередь, автомобилисты пошутили о том, что за обмен Toyota Camry 2.4 на 3.5 – водителю ещё и доплатить должны, поскольку более мощный автомобиль, к сожалению, может «похвастать» внушительным списком проблемных моментов, которые сильнее всего, в том числе, проявляются на подержанных машинах: «2.4 больше ценится. Лично моё мнение – никогда бы не поменял».

У Toyota Camry 3.5 гораздо выше транспортный налог, менее надёжна коробка передач, да и ликвидность данного японского авто на порядок хуже, из-за чего продать такую «Камрюху» на вторичном рынке – дело не из лёгких: «Друг менял коробку каждые 40 000 километров, намучался с ней». Впрочем, достоинства у «японца» с 3,5-литровым мотором тоже есть, но автолюбители убеждены, что брать его всё равно не стоит.

В плане динамики Toyota Camry 2.4 заметно уступает своему конкуренту, однако комментаторы предлагают владельцу авто не придавать этому такого уж большого значения: «Придётся наслаждаться не только ездой, но и, скорее, расходами и ремонтами. Очень дорогая в эксплуатации машина».