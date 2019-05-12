Чтоб «дожила» до следующего юбилея: В сети рассказали, как «АвтоВАЗ» надо улучшить LADA 4x4

Сегодня, 06:00

Автолюбители обсудили в сети LADA 4x4 Vision и сошлись на мнении, что хотели бы видеть этот внедорожник в старом кузове, но в доработанном варианте.

Заявление бывшего главы «АвтоВАЗ» Николя Мора о том, что «Нива» может отпраздновать полувековой юбилей, успокоило поклонников модели, которые боялись, что с выходом нового внедорожника прекратится производство классической LADA 4x4. Похоже, что автомобили будут выпускать параллельно.

Блогер Андрей Лапочкин опубликовал новое видео, в котором высказал несколько предложений по улучшению «Нивы», чтобы она «дожила» до следующего юбилея. Его поддержали другие опытные «Нивоводы» и описали собственное видение модернизированной LADA 4x4 в комментариях.

Продолжение... В одних руках 45 лет: Обзором легендарного ВАЗ-2101 поделился блогер Блогер отыскал легендарную «копейку» - ВАЗ 2101 1974 года выпуска и поделился впечатлениями об автомобиле. По мнению блогера, компании «АвтоВАЗ» нужно прежде всего подтянуть качество сборки и комплектующих, чтобы ситуация, когда ломается новый автомобиль, стала невозможной.

Сегодня толчки при начале движения и зазоры больше нормы на новых авто официальные дилеры называют «конструктивными особенностями». Блогер подчеркнул, что на качественно собранных экземплярах таких «особенностей» нет.

Также он считает, что «Ниве» необходимы хорошие сидения, чтобы передвижение по бездорожью стало более комфортным. В комментариях пользователи добавили, что хотели бы увидеть этот внедорожник с полностью оцинкованным кузовом, более мощным мотором и другой КПП.