В одних руках 45 лет: Обзором легендарного ВАЗ-2101 поделился блогер

Сегодня, 04:00

Блогер отыскал легендарную «копейку» - ВАЗ 2101 1974 года выпуска и поделился впечатлениями об автомобиле.

ВАЗ 2101, или в народе «копейка», снискал славу настоящей советской легенды и всенародного любимца. Это авто, выпускавшееся в период с 1970 по 1988 годы, стало самым продаваемым в СССР. Как оказалось, некоторые экземпляры до сих пор не только «живы», но и продолжают использоваться в обычном режиме, как, например, «копейка» 1974 года выпуска, которая с момента выпуска и приобретения, и по сей день служит одному хозяину: 45 лет в одних руках!

Блогер с канала «Денис СтопХлам live CH» в сером ВАЗ-2101 нашел все признаки настоящей классической «копейки»: характерные «клыки» на переднем и заднем бампере, оригинальная решетка радиатора и значок, отсутствие воздухозаборников у задних дверей, катафоты вместо фонарей заднего хода. Даже салон до сих пор соответствует канонам настоящей «вазовской классики» несмотря на установку деревянного руля ручной работы и «приборки» от ВАЗ 2106.

Целенаправленный эстетический тюнинг автомобиля включает лишь такие незначительные дополнения как жалюзи на заднем стекле. Также авто на 5 см занижено (стоят короткие пружины), а переднее крыло менялось и красилось после ДТП (потому боковые зеркала стоят уже не «родные», а с «тройки» и не в изначальном месте).

Под капотом обнаружен инжекторный двигатель 1,6 л от «семерки» с пробегом 10 тысяч км, который развивает мощность до 100 л.с., отчего ВАЗ 2101 «побежал» очень и очень бодро.

Отмечено, что в 1974 году этот автомобиль хозяином приобретен за 5500 рублей, и до сих пор используется. Смогут ли современные авто продержаться 45 лет и остаться в исправном и привлекательном состоянии?