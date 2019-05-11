"Некитайский китаец": Обзором кроссовера Chery Tiggo 7 поделился автоэксперт

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Ассортимент китайских кроссоверов компакт-класса, продающихся в России, в марте 2019 года пополнил новый Chery Tiggo 7, с обзором на который по многочисленным просьбам не стал медлить популярный ютуб-блогер Игорь Бурцев. Авто приятно удивило.

Автоэксперт наглядно продемонстрировал экстерьер и интерьер новинки, протестировал машину в действии, и пришел к выводу, что Chery Tiggo 7 абсолютно нетипичный «китаец». В этом кроссовере все «по-европейски»: стильный и запоминающийся дизайн покруче «Каптюра», точная сборка и «полный фарш» электроники. И все это за вменяемые деньги.

Эксперт отметил, что столь некитайским этот «китаец» стал неспроста. Все дело в том, что проектируется Chery Tiggo 7 там же, где создаются «Ягуары» и «Ленд Роверы» - в исследовательком центре совместного, созданного в 2012 году, предприятия. Кстати, дизайном «некитайского китайца» с 2012 года занимались британцы Джеймс Хоуп и Кевин Рай.

«Тележка» Chery Tiggo 7 с тройными ланжеронами также является детищем совместного исследовательского центра. Она называется T1X и изготовлена из 5 сортов сверхпрочных и легких сплавов. Дорожный просвет составляет 190 мм, а глубина преодоления брода этим кроссовером равна ни много ни мало 600 мм.

Расход топлива Chery Tiggo 7 с 2-литровым 122-сильным бензиновым мотором и 7-диапазонной вариаторной «коробкой» составляет 9 литров на «сотню». Создатели не уточняют, «чей» двигатель, однако автоэксперт предположил, что, все-таки, «тойотовский». Также обновленный Chery Tiggo 7 предлагается в варианте с турбированным 1,5-литровым 150-сильным двигателем и 6-ступенчатой МКПП.

Что особенно отметил блогер, так это адаптированность подвески под условия российских дорог (авто на скорости 80 км/ч буквально «пролетает» выбоины), а также «полный обогрев» - Chery Tiggo 7 стал первым подобным «китайцем».