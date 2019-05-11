«Чех» против «русского»: Турбированная Skoda Octavia A7 «порвала» мощнейшую LADA Granta в гонке по прямой

Сегодня, 18:09

Доработанный российский седан оценили в гонке по прямой вместе с чешской «четырехдверкой».

О способностях LADA Granta знают много и за это любят этот автомобиль, но эксперты с канала «Auto VRN» решили поставить эксперимент, сравнив машину вместе с Skoda Octavia A7. Для обоих популярных седанов организовали марафон по прямой.

Стоит отметить, что на сравнительный тест-драйв вывели стоковое исполнение «Гранты» с 1,6-литровым 86-сильным мотором, но он получил несколько доработок, благодаря чему он начал выдавать 140 «лошадок». Вес российского седана достигает 1 160 кг.

Подкапотное пространство Skoda Octavia A7 занял турбомотор объемом 1,4 литра с мощностью 150 «лошадок», приводимый в действие 6-ступенчатой «механикой». До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 8,1 секунду и обладает массой в 1 301 кг.

Блогеры организовали марафон, в котором сошлись «чех» против «русского». В первом заезде оба автомобиля стартовали со скоростью в 20 км/ч – чешский седан легко обошел российскую «четырехдверку» и вырвался вперед. Второй и третий заезды при скоростном режиме в 40 км/ч показали такой же результат. Четвертый заезд при скорости в 60 км/ч продемонстрировал, что доработанная LADA Granta первоначально вырвалась вперед, но позже «чех» смог «уделать» «Гранту». Такая же ситуация повторилась и в пятом заезде – Skoda Octavia A7 запросто «порвала» LADA Granta.