«Он меня просто культурно послал»: Эксперт рассказал, как добивался справедливости для владельца Toyota Camry у дилера

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На примере обратившегося к нему хозяина Toyota Camry, не сумевшего самостоятельно добиться гарантийного ремонта в дилерском центре, автоюрист показал, как недобросовестные дилеры обманывают своих клиентов.

Историей владельца «Камри» эксперт поделился на канале Yardrey. Как сообщил пострадавший, он ранее приезжал к официальному дилеру и жаловался на сломавшуюся в машине магнитолу. Там его Toyota Camry якобы продиагностировали, просто на улице в мороз, даже не отведя машину в ремонтный бокс, и решили, что их работа закончена. На ремонт по гарантии автомобиль не взяли.

Тогда к делу подключился наш эксперт. Разговор с одним из сотрудников дал понять, что центр сознательно отклоняется от ответственности за поломку: менеджер несколько раз аргументировал отказ тем, что диагностику «Тойота Камри» они провели, результаты есть, а чтобы их узнать, нужно подать письменное заявление о своих «пожеланиях», которое рассмотрят в течение 10 дней. «Он меня просто культурно послал», – сделал вывод юрист.

Подать заявление ему все-таки удалось. Возможно, на сотрудников подействовало напоминание эксперта о том, что таким способом дилер нарушает Статью 18 Закона о защите прав потребителей, но в скором времени Toyota Camry отремонтировали по гарантии.

Как рассказал юрист, по закону после обращения производитель обязуется в течение 45 дней отреагировать на жалобу клиента, принять транспортное средство, провести диагностику и в случае необходимости устранить ошибку. По истечении этого срока владелец авто может отказаться от него и потребовать назад свои деньги, если проблема не была решена. Дилер это знает, поэтому не спешит принимать письменные претензии либо прописывает там иные причины обращения, из-за чего покупатель может не выиграть суд.

Комментаторов возмутило такое отношение дилера к клиентам: «Для таких сотрудников в аду греется отдельный котел», «Бардак, полное беззаконие», – пишут они.