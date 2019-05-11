«Бывалый немец»: О проблемах Volkswagen Touareg после 7 лет эксплуатации рассказал владелец

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«Туарег» по праву завоевал звание «народного» автомобиля, но при этом он еще достаточно надежен.

Немецкий кроссовер Volkswagen Touareg давно уже продается в России и славится надежностью и проходимостью, но и у него могут возникнуть проблемы. Блогер с канала «EM Group» рассказал о проблемах, с которыми столкнулся на «бывалом немце» после 7 лет активной эксплуатации.

Отмечается, что за 7 лет автовладелец наездил на «Туареге» 385 000 км, но при этом пробеге лакокрасочное покрытие сохранило свой первозданный вид – никаких сколов и царапин на кузове не появилось. Интересно то, что кузов немецкого кроссовера не ржавеет, но краска отпадает.

Салон Volkswagen Touareg 2012 года выпуска обшит высококачественными материалами, но сиденья не приспособлены для длительных поездок, так как их не снабдили ни боковой поддержкой, ни поясничным упором. За почти 400 000 км в «Туареге» немного потерся руль и селектор КПП. Каждые 100 000 км блогер менял на своем «Туареге» втулки стабилизатора на подвеске, а сама подвеска достаточно энергоемкая и отлично справляется с неровностями.

Под капотом Volkswagen Touareg разместился 3-литровый дизель с производительностью 245 лошадиных сил, работающий в паре с 8-позиционной АКПП, которая славится своей надежностью. По словам владельца, КПП не вызвала у него никаких нареканий, а также он рекомендует меня масло каждые 50 000 км. Мотор обладает цепным приводом ГРМ, который очень надежен, но при этом неудобно расположен, так как мешает добраться к ГБЦ.