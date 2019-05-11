«Китайцы» по цене «Креты»: Обзорщики сравнили Chery Tiggo 7 и Geely Emgrand X7

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С начала этого года в России стартовали продажи кроссоверов от двух известных китайских брендов. Способны ли новинки переманить покупателей у корейского бестселлера, выяснили эксперты.

Ведущие канала AUTONEWS взяли на тест-драйв Chery Tiggo 7 и Geely Emgrand X7. Первый автомобиль предлагается по цене от 999 000 рублей, но к автоэкспертам попала «топовая» версия за 1 370 000 рублей. Любопытно, что модель дебютировала ещё в 2016 году, но только теперь добралась до российского рынка.

Под капотом скрывается 2,0-литровый 122-сильный «атмосферник», который работает в паре с вариатором. Для этого кроссовера полный привод не доступен даже за доплату. Отметим, что Chery Tiggo 7 – единственный автомобиль в своем классе с круговым видеообзором, но отсутствует регулировка руля по вылету. В салоне можно увидеть немало мелких эргономических просчётов.

Что касается Geely Emgrand X7, стоимость обозреваемого авто с 2,0-литровым мотором примерно такая же – 1 279 900 рублей. Как и у первого «китайца», предусмотрен только передний привод, зато в салоне Emgrand X7 нет туннеля, благодаря чему сзади могут комфортно разместиться три пассажира.

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Не понравилась экспертам и работа электроусилителя, так как руль становится более-менее информативным только на высоких скоростях.

Наряду с этим обе модели удостоились похвалы за курсовую устойчивость и неплохой как для столь крупных автомобилей расход, который составил около 9,7 л топлива на «сотню». Эксперты пришли к выводу, что «китайцы» по цене «Креты» будут продаваться слабо, так как корейская компания предлагает полный привод.