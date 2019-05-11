«Автомобиль как искусство»: Впечатления о Mazda 3 2019 года записал эксперт

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Новый пятидверный Mazda 3 положительно оценили в сети.

В нынешнем году на российском рынке ожидается появление Mazda 3 нового поколения. Ведущий с канала «AutoreviewRu» записал впечатления об японском автомобиле в кузове хэтчбек.

«Пятидверка» из Страны Восходящего Солнца отличается привлекательным внешним обликом, который приятно поразил блогера. «Автомобиль как искусство», - такими словами он высказался о внешности «японца».

Интерьер новой «тройки» отличается более дорогими отделочными материалами и более лаконичными поверхностями – передняя панель в салоне японского хэтчбека покрыта винилом, что привело в восхищение эксперта. Помимо того, блогер отметил превосходную эргономику новейшего Mazda 3 – рулевое колесо может регулироваться по высоте и по вылету, а массивный центральный тоннель добавляет комфорта. Также в салоне Mazda 3 появился внушительный, но не сенсорный дисплей – это сделано специально, чтобы не отвлекать водителя от дороги.

На сиденьях второго ряда в японском хэтчбеке достаточно места и вполне удобно, а большой и функциональный подлокотник очень порадовал блогера. Багажный отсек «тройки» довольно вместителен и обладает прекрасной погрузочной высотой.

При езде Mazda 3 с 2-литровым мотором демонстрирует тихий, но вместе с тем и плавный ход, а в салоне не слышны посторонние звуки за счет специальных вставок внутри панелей кузова. Подвеска в японском хэтчбеке отлично справляется с дорожными неровностями, что тоже привело в восхищение блогера.