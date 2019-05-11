«Веста устраивает больше»: Блогер поделился опытом владения LADA Vesta SW и Daewoo Gentra

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Нынешний владелец LADA Vesta SW сравнил свою машину с Daewoo Gentra, которым владел 5 лет до этого, и рассказал о сильных и слабых сторонах обоих авто.

Автор канала «Роботяг» отметил, что лично ему больше нравится округлый дизайн Daewoo Gentra, чем угловатая «морда» LADA Vesta SW, и далее заострять внимание на внешности автомобилей не стал, отметив лишь, что на «Весте» в отличие от «Джентры» есть антигравийная пленка на порогах, которая защищает их от пескоструя.

Переместившись в салон «Дэу», блогер отметил, что авто в максимальной комплектации оснащено автоматическими стеклоподъемниками всех окон, имеет люк на крыше, приятную на ощупь обивку сидений, бокс для водителя, подлокотник с двумя подстаканниками в заднем ряду, кармашки во всех дверях и накладки на пороги. «Веста» же из этого списка может похвалиться только стеклоподъемниками.

Однако LADA Vesta тоже имеет преимущества перед соперником: круиз-контроль, ограничитель скорости, 3-уровневый подогрев сидений, обогрев лобового стекла даже в средней комплектации. Но в целом эргономика у Daewoo Gentra выигрывает, по мнению автора. Также шум в салоне от обдува в «Весте» громче, чем в «Джентре».

Блогер подытожил, что оба автомобили хороши для своего сегмента и цены. Но желающим купить автомобиль в кузове «седан» стоит обратить внимание на Gentra – его «автомат» не идет ни в какое сравнение с «ВАЗовским», по словам автора. А вот у любителей универсалов выбора нет – остается только «Лада». При этом сообщил, что подвеска «Джентры» по ощущениям проигрывает: «В этом плане Веста устраивает больше», – отметил он. – «Крена меньше».