«АвтоВАЗ снова отстал»: Geely Atlas в максимальной комплектации приятно удивил блогера

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Китайский кроссовер высоко оценили в сети.

Geely Atlas давно уже покоряет российский рынок и пользуется спросом среди отечественных автолюбителей. Эксперт Игорь Бурцев провел тест-драйв китайского кроссовера в топовой версии, который его приятно удивил.

Блогер подчеркивает, что в плане внешности «Атлас» выглядит по-европейски – где-то можно увидеть черты от Opel, Skoda и даже Peugeot. Китайский кроссовер обзавелся галогеновыми фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями, а «парящая» крыша добавляет привлекательности Geely Atlas. Помимо того, машину снабдили двумя патрубками выхлопной системы.

Багажник на автомобиле достаточно внушителен – эксперт предполагает, что его объем составляет 420 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда полезное пространство может возрасти до 1 500 литров, что очень впечатлило блогера. В багажный отсек обладает полноразмерной «запаской», множеством карманов и выдвижной шторкой.

Салон китайского кроссовера отличается комфортабельностью и отличной эргономикой – все необходимые системы расположились под рукой. На сиденьях второго ряда в Geely Atlas вполне хватает места, чтобы ощущать комфорт при езде, но кресла не обладают регулировками. Также блогера приятно поразил подлокотник, предназначенный для задних пассажиров, отделанный как в машинах премиальных брендов.

Под капотом тестируемого «китайца» в максимальной комплектации разместился 2,4-литровый двигатель с производительностью 149 лошадиных сил, работающий в паре с АКПП полным приводом. При езде на Geely Atlas можно ощущать себя вполне комфортно – подвеска отлично сглаживает неровности дороги, а дорогу «китаец» «держит» очень хорошо. «АвтоВАЗ снова отстал», - подчеркивает блогер.

На 100 км «Атлас» расходует 12,0 литров, хотя по паспорту «аппетит» кроссовера должен составлять 8,0 литров, но это обстоятельство Бурцев не назвал критичным. Первую «сотню» Geely Atlas набирает за 13,0 секунды. На российском рынке «китаец» обойдется в 1 300 000 рублей, и по мнению блогера, со временем «Атлас» сможет стать достойной альтернативой корейским кроссоверам.