«Что за развод?»: На «конские» цены прохождения ТО для LADA Vesta пожаловались в сети

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«Веставоды» советуют ездить в сервис со своими запчастями.

В социальной сети «ВКонтакте», в группе для владельцев LADA Vesta, один из автомобилистов поделился опытом прохождении ТО-1. Цены на технические работы его мягко говоря возмутили. Так, автовладельцу порекомендовали заменить воздушный фильтр за 780 рублей и почистить тормозные механизмы – 1 400 рублей за каждую пару. Также должны были заменить стойки стабилизатора, но их не оказалось в наличии. «Что за развод?», – пожаловался на «конские» цены «веставод».

В комментариях автомобилисты посоветовали ездить на ТО со своими запчастями – хоть так выйдет дешевле. Ещё один владелец LADA Vesta написал, что его «развели» на фильтр за 780 рублей, также 320 рублей стоила работа по его замене. «Потом всю дорогу ехал и бесился», – написал комментатор. Изначально ему объявили стоимость ТО 7 100 рублей, но он отказался, и тогда дилер сделал скидку в размере 1 400 рублей.

Другой владелец LADA Vesta написал, что его тоже «развели» на фильтр, но на установку не получилось. При этом он добавил, что эту работу можно выполнить за 5 секунд. «Что за цены такие бешеные?», «Со своими запчастями ездить только остается», – негодуют автолюбители в сети.

При этом интерес вызвал и прайс-лист на ТО для моделей LADA, сфотографированный владельцем «Весты» в сервис-центре. «А когда подорожало? Только что был на ТО... 5700 - 1, 7500 – 2», – написал один из автомобилистов.

Продолжение... «Кореец»-отличник: Безопасность Hyundai Creta и Renault Duster сравнили эксперты В последние годы мировые автопроизводители уделяют всё больше внимания безопасности, даже если речь идёт о кроссоверах бюджетного сегмента. Стоит отметить, что стоимость прохождения ТО для моделей LADA может варьироваться в зависимости от города.

Как уверяет один из комментаторов, первое техобслуживание в Москве дороже, и стоит 6 600 рублей.