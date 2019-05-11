«Кореец»-отличник: Безопасность Hyundai Creta и Renault Duster сравнили эксперты

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В последние годы мировые автопроизводители уделяют всё больше внимания безопасности, даже если речь идёт о кроссоверах бюджетного сегмента.

На российском рынке Renault Duster по-прежнему уступает по популярности Hyundai Creta, хотя его начальная стоимость ощутимо ниже – 714 000 против 947 000 рублей. В базовой комплектации обе модели оснастили ABS, подушками безопасности водителя, а также обязательной в РФ системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Однако «Крета» уже в комплектации Start получила ещё и «эйрбег» для переднего пассажира, а также систему предупреждения при экстренном торможении, функцию распределения тормозных усилий и ESC.

Эксперты Latin NCAP сравнили безопасность Hyundai Creta и Renault Duster к независимых краш-тестах, причём на испытания отправились автомобили в самых простых комплектациях. Корейский кроссовер в категории безопасности взрослых смог набрать 15,57 баллов из 17 возможных. С защитой детей дела обстоят хуже – 29,84 из 49 баллов.

В свою очередь «Дастер» заработал в первом тесте 11 баллов из максимальных 17, а во втором – 21,37 из 49. К сожалению, в Latin NCAP в отличие от европейской организации проводят только два варианта тестов, а не пять.

В Euro NCAP не брали Hyundai Creta на краш-тесты из-за того, что эта модель не продаётся в Европе, а вот Dacia Duster смог набрать только три звезды. Отметим, что в России проходили собственные испытания ARCAP, в которых «кореец» проявил себя как отличник и получил 15,7 баллов из 16.