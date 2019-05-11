Минимум затрат - максимум комфорта: «Ладовод» поделился полезными советами перед покупкой LADA Granta

Сегодня, 06:00

Владелец обновленной «Гранты» рассказал будущим покупателям отечественного «бюджетника», как «правильно» приобрести эту машину, а также озвучил важный нюанс эксплуатации автомобиля.

«Ладовод», на YouTube-канале Wheel Drive поделился полезными советами перед покупкой LADA Granta. Рассказчик владеет такой машиной, и знает, как получить от автомобиля максимум комфорта, но, при этом совершить минимум затрат.

По словам рассказчика, у обновленной LADA Granta очень крупные соты в сетке бампера, которые пропускают камни, способные повредить важные элементы автомобиля. А потому автор советует сразу купить сетку с более мелкой сотой, но не у дилера, а на рынке, так как «официалы» просят за нее примерно 3 500 рублей, в то время, как на рынке она стоит 1 000 рублей. Также для установки сетки нужно будет купить хомуты, но затраты на них незначительны.

Примечательно, что автор призывает зрителя не покупать самую дешевую версию LADA Granta. По словам рассказчика, через некоторое время после покупки автомобилист пожелает, чтобы в его машине были: подогрев кресел, усилитель руля, электрические стеклоподъемники на передних дверях, зеркала с электроприводом, магнитола с Bluetooth. С таким оснащением «Гранта» будет дороже своей базовой версии примерно на 70 000 рублей, однако если купить базовую машину, а потом дополнять ее всем перечисленным, то нет гарантии, что так будет дешевле. Скорее всего, выйдет только дороже, потому что цены постоянно растут. Кроме того, стоит помнить, что самостоятельные доработки авто могут вылиться в «слёт» с гарантии.

Автомобилист также порекомендовал зрителю отказаться от покупки LADA Granta с дилерскими ковриками для салона. Они, по словам рассказчика, совершенно нефункциональны, но стоят 2 000 рублей.