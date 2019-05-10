Первый рендер нового кроссовера Ford Puma появился в сети

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В текущем году Ford намерен представить новый кроссовер 2020 модельного года, для которого возродят название Puma. В сети появился первый тизер новинки.

Отметим, что Ford уже показывал новый кроссовер в Амстердаме, но из-за приглушенного света разглядеть можно было разве что силуэт. На основе него и дизайна кросс-модификации Fiesta зарубежные дизайнеры создали собственное видение будущего Ford Puma.

Стоит напомнить, что под этим названием в конце 90-х – начале «нулевых» американцы выпускали стильное купе. Судя по рендеру, новинка получит прогрессивный и запоминающийся дизайн. В салоне кроссовер, который займёт нишу между EcoSport и Kuga, может быть похож на Fiesta.

Не исключено, что производство Puma наладят в Румынии, где уже выпускают EcoSport. Под капотом может разместится 1,0-литровый тубомотор EcoBoost, который в составе системы «мягкий» гибрид будет развивать 153 л. с. При этом вряд ли новинка будет предлагаться в полноприводном варианте.