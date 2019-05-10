Опубликованы первые фото нового купе-кроссовера KIA

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Компания KIA работает над новым купеобразным кроссовером, который войдёт в электрическую линейку. В распоряжении зарубежных СМИ оказались первые изображения новинки.

Своим внешним видом электрокар от корейского производителя напоминает концепт Imagine by KIA, который дебютировал на автосалоне в Женеве в марте. Некоторые из стилистических решений, использовавшихся в шоу-каре, уже нашли отражение в Stinger и Optima.

Известно, что в основу модели ляжет абсолютно новая архитектура, подробности о которой, к сожалению, пока не раскрываются. Скорее всего, на ней же построят другие электрические модели от KIA и Hyundai. Премьера первой из них должна состояться уж в нынешнем году.

Возвращаясь к кросс-купе, стоит упомянуть, что шеф-дизайнер KIA Люк Донкервольке в рамках интервью для AutoExpress заявил следующее: «Это будет эмоциональный флагман, сочетающий в себе черты пятидверного купе и внедорожника».

Ожидается, что KIA проведёт презентацию нового кросс-купе с электромотором в 2021 году.