Какие LADA Vesta с пробегом доступны у «официалов», рассказал блогер

Сегодня, 17:10

Имея сумму примерно в полмиллиона, можно приобрести отечественный седан с пробегом или кроссовер Geely Emgrand X7 в официальном дилерском центре LADA.

Обзорщик, снимающий для канала «Наши цены», как передаёт агентство Vlad Time, рассмотрел подержанные LADA Vesta, которые можно купить у «официалов». Так, для покупки доступны автомобили, проехавшие 27 000-250 000 км, причём один из экземпляров сохранил гарантию.

В частности, на гарантии находится «топовая» «Веста» с 1,6-литровым двигателем, за которую просят 550 000 рублей. Самый доступный вариант с пробегом в 250 000 км имеет сколы на задних крыльях. Такая машина стоит на «колпаках», оснащена «механикой», а в салоне из опций присутствует только кондиционер. За неё придётся отдать 350 000 рублей.

Седан с «роботом» и кузовом в неплохом состоянии обойдётся на 100 000 рублей дороже. Стоит отметить, что более полумиллиона стоили всего три экземпляра, а в ПТС у большинства автомобилей значил единственный владелец.

Однако многие комментаторы написали, что не стали бы покупать LADA Vesta с пробегом: «250 000 пробега и 350 000 рублей. Такая машина за так не нужна», «Одни дрова», «Кто это столько «Вест» наскидывал? А главный вопрос почему?», «Если б/у, то только не таз».

Также в автосалоне LADA можно приобрести подержанный Geely Emgrand X7 2014 года, оборудованный системой стабилизации, парктроником и сидениями с подогревом. Стоимость «китайца» составляет 450 000 рублей, но и его приобретение многие посчитали плохой идеей.

«Джили», да и все китайцы только года два как пошли более-менее, а до этого были ну не очень. Никогда не стал бы покупать б/у китайца», – поделился своим мнением один из автолюбителей.