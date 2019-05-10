Смена игроков: Флагманский седан Citroen подготовят к 2021 году

Сегодня, 15:00

Генеральный директор французской марки Линда Джексон сообщила, что работа над автомобилем уже началась, и он не будет похож на конкурентов.

Французским машиностроителям нужна смена игроков на рынке премиальных автомобилей, а потому, в скором времени они попрощаются с моделями C5 и C6, а на замену им к 2021 году подготовят флагманский седан Citroen. По словам гендиректора марки, машина будет особенной, отличающейся от соперников, и сейчас – самое время для выпуска такого авто.

Новый седан Citroen станет на конвейер в 2021 году. В основу автомобиля ляжет платформа EMP от PSA Group, на которой построены Opel Grandland X и Peugeot 508. Данное шасси оптимизировано для гибридных и полностью электрических силовых установок, а не только ДВС.

О внешности нового флагмана Citroen говорить пока рано, однако ожидается, что облик автомобиля будет разрабатываться с учетом концепции, примененной к шоу-кару Cxperience, дебютировавшему в 2016 году в Париже. Прототип приводится в движение комбинированным агрегатом на базе бензинового 200-сильного мотора, сочетающегося с электромотором на 110 л.с. и 8-АКПП. На «зеленом» ходу машина способна проехать 60 км.

Напомним, ранее сообщалось, что в России отзывается более 10 тысяч авто Peugeot-Citroen. Машины, проданные в РФ с 2006 по 2015 годы, подпадают под сервисную кампанию в связи с вероятностью наличия в них недостаточно прочного клеевого крепления стекла задней двери.