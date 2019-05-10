«Лучше взять Ладу Весту Спорт за 1 100 000»: В сети раскритиковали новую Toyota Corolla 2019 за 1,7 млн рублей

Сегодня, 13:46

Один из блогеров сделал обзор новой «Короллы» в максимальной комплектации, но новинка разочаровала пользователей сети, учитывая немаленький ценник автомобиля.

Обзор появился на канале блогера Сергея Николаева. Он рассказал, что главное отличие новой «Тойота Королла» от предыдущей – в новой модульной платформе и задней независимой подвеске. Также в цену входит 2-зонный климат-контроль с интеллектуальным управлением, круиз-контроль, которого не было ранее ни в одной версии «Короллы», электрорегулировка поясничного упора кресла для водителя, 17-дюймовые диски, увеличенный до 8 дюймов экран мультимедиа, кожаная отделка салона, проекция на лобовое стекло и заводская тонировка стекол.

Оснащена «Королла» в топовой версии 1,6-литровым двигателем на 122 л.с. и вариаторной коробкой передач. Обзорщик отметил, что производитель дает гарантию 3 года либо 100 000 км на все узлы и агрегаты без сокращения гарантии.

Салон стал менее просторным, посадка на водительское кресло тоже не требует спешки. При складывании задних сидений для увеличения места в багажнике ровный пол не образуется. Обещанная производителем трехслойная шумоизоляция на деле никак себя не проявляет. Расход топлива в городе составляет около 10-12 литров.

По мнению обзорщика, главная проблема новой «Тойота Королла» в том, что она не может полноценно раскрыть возможности нового шасси с таким двигателем, единственно доступным на российском рынке. Хотя энергоемкость подвески хорошая: «Чувствуется, что едем не на табурете», – заметил он.

Комментаторов новая Toyota Corolla с таким ценником возмутила. Часть пользователей высказались о том, что лучше предпочесть ей автомобиль LADA Vesta: «Кто говорил, что Веста дорогая и плохая? Купите себе это убожество за 1700000», «Лучше взять Ладу Весту Спорт за 1 100 000», – пишут они. «Это заявка на вылет с рынка вслед за Фордом», – категорично заявил один из подписчиков. «За такие бабки уже Камри надо покупать и ей подобные», – отметил другой.