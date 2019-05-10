«Лучший кроссовер для женщины»: Впечатлениями от Hyundai Creta поделился автолюбитель

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«Крета» пользуется высокой популярностью не только в России, но и во многих соседних странах. Житель Казахстана объяснил, почему их с супругой выбор пал именно на эту модель.

Автор канала Abishev Live взял интервью у своего знакомого, который месяц назад приобрёл Hyundai Creta 2019 года выпуска для своей жены. Автолюбитель не только поделился впечатлениями от машины, но и рассказал, какие требования предъявляют женщины к современным авто.

По его словам, к покупке рассматривались модели из сегмента компактных кроссоверов стоимостью 7-8 млн тенге (1 200 000-1 400 000 рублей). Кроме того, одними из основных критериев были надёжность и безопасность авто. В итоге автолюбитель пришёл к выводу, что «Крета» – лучший кроссовер для женщины».

В Hyundai Creta покупателям понравилась оптика, которая не только выглядит привлекательно, и отлично выполняет свою функцию. При этом фары имеют опцию дополнительной подсветки поворотов. Модель способна порадовать и перечнем систем активной безопасности, в том числе парковочными датчиками, камерой заднего вида и системой удерживания авто на наклонной поверхности, которая существенно облегчает процесс парковки.

Порадовала автоледи и обзорность Hyundai Creta, а также наличие регулировки руля не только по высоте, но и по вылету. Хотя качество отделочных материалов оставляет желать лучшего, модель может похвастаться просторным салоном, что очень важно для автолюбительниц с детьми. Наконец, ещё одним преимуществом кроссовера является наличие удобного подлокотника с боксом для хранения мелких вещей.