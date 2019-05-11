«Аналогов ему в сегменте нет»: Владелец 5-летнего УАЗ «Патриот» рассказал, почему готов купить его еще раз

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И почему среди большого выбора подержанных иномарок в хорошем состоянии и за приемлемую цену его больше ничего не привлекает.

Автор канала Rapado Lobo сообщил, что за 5 лет и 45 000 км пробега кузов внедорожника остался целым: небольшие «рыжики» появились снизу на днище, но пороги целые и сквозных дыр нет, чем его пугали владельцы других «Патриотов». При этом машина хранится без гаража и эксплуатируется не только по городу, но и в лесу, по грязи.

По словам владельца УАЗ «Патриот», ему приходилось менять резонатор глушителя, ГРМ генератора и сцепление, после неудачного попадания в кювет. Все ремонты и замена расходников за пять лет эксплуатации обошлись ему в 100 тысяч рублей.

Хозяин автомобиля рассказал, что пока «Патриот» был в ремонте, ему довелось покататься на разных иномарках, среди которых были Nissan Qashqai и Renault Captur, но они его разочаровали. Отечественный же внедорожник нравится ему своими габаритами, просторным салоном, уровнем проходимости: «Сроднился с ним», – заявляет автор.

Он отметил, что при покупке «Патриота» свою роль сыграл и тот факт, что просто не было других внедорожников по той же цене. Вариант с покупкой поддержанного автомобиля автор даже не рассматривал, объясняя это тем, что возиться в гараже с починкой и совершенствованием б/у иномарок он бы не стал. Ближайший соперник, новый Mitsubishi L200 в 2014 году стоил почти в два раза дороже «Патриота», который владелец тогда приобрел за 700 000 рублей. «Аналогов ему в сегменте нет», – подытожил он.

Также владелец добавил, что в дальнейшем готов купить автомобиль еще раз: «Думаю, поменяю «Патриота» на «Патриота». На LADA XRay или какого-нибудь «китайца» после него нереально пересесть», – заявил он.