«АвтоВАЗ, исправьте это»: О недочетах LADA Vesta после 46 000 км пробега рассказал владелец

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Владелец LADA Vesta поделился впечатлениями от годичной эксплуатации и хотел рассказать о плюсах автомобиля, но в итоге нашел больше минусов.

Самой серьезной поломкой за год стало загорание индикатора «подушка безопасности» на приборной панели, которую владелец «Весты» в комплектации Comfort Image, блогер Анатолий Евсеев, устранил у дилера. Также он рассказал, что несколько раз менял втулки стабилизаторов и пока что остановился на втулках от KIA Rio.

Ржавчина, по его словам, на кузове LADA Vesta, почти отсутствует, если не считать нескольких маленьких элементов на днище – при этом ездил автор на машине много и в разную погоду, например, по обработанным реагентами зимним дорогам.

Досадный скол образовался на задней двери, когда один из пассажиров выходил из машины и не смог удержать дверь по причине отсутствия фиксаторов. «АвтоВАЗ, исправьте это, пожалуйста, все об этом говорят», – пожаловался владелец. Также резиновый уплотнитель на задней левой двери начал стирать краску на внутренней поверхности, однако дилеры заявили, что это в пределах нормы. «Но я это так не оставлю», – отметил автор. Далее, рассказывая про багажник, он подтвердил жалобы многих владельцев «Весты» о появляющемся конденсате под ковриком справа от ниши с «запаской».

Продолжение... «Как тебе такое, Илон Маск?»: Собранный в России «Бентли-танк» восхитил сеть Известный отечественный блогер показал проект по созданию гусеничной версии британского люксового купе, и продемонстрировал тест-драйв роскошного вездехода. Качество пластика в салоне автора устраивает, хоть он и жесткий, но не протерся и не поцарапался – это касается и руля, и селектора КПП, и дверных ручек. К минусам он отнес зазоры на дверных картах, неприятный звук при опускании стекол и нерегулируемую яркость подсветки на приборной панели.

Владелец похвалил «Весту» за хорошую работу системы ESP, достойную управляемость, отзывчивый руль, отсутствие скрипов. Резюмируя, он заявил, что автомобилем доволен и, несмотря на определенные недостатки, о покупке не жалеет: «Я купил этот автомобиль специально для наших дорог», – заметил он.