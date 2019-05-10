«Как тебе такое, Илон Маск?»: Собранный в России «Бентли-танк» восхитил сеть

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Известный отечественный блогер показал проект по созданию гусеничной версии британского люксового купе, и продемонстрировал тест-драйв роскошного вездехода.

На YouTube-канале AcademeG появился сюжет, посвященный одному из самых необычных автомобильных проектов в России. Блогер и его команда создали на базе купе Bentley Continental эффектный вездеход на гусеничном ходу.

Блогер не стал вдаваться в технические подробности своего детища, так как считает, что вряд ли кого-то они будут интересовать, и зритель просто хочет лицезреть «монстра». Известно, что в рамках проекта Ultratank автомобиль наделен особой конструкцией, похожей на ту, что используется на гусеничный тракторах и танках, однако трак для британской машины сделан не из металла, а из резины. В ролике ютубер показал первый заезд вездехода после его сборки и, по словам автора, тест-драйв был необходим для понимания работоспособности и надежности того, чем оснастили купе.

Судя по видео, у умельцев получилось сделать почти работоспособный вездеход. Двигатель машины оказался не готов к тому, что ему придется передавать крутящий момент на гусеницы. По словам блогера, мотор «задыхается на низах» и, чтобы этого не происходило, необходимо настроить агрегат. Тормозов у машины пока вовсе нет, однако ютубер отметил, что в рамках испытания тормозить можно было просто поворотом руля. Так или иначе, на испытаниях машина – «валила» благодаря мощному двигателю. Правда, в одном из поворотов, с опорных катков слезли гусеницы с левой стороны, что указывает на ее недостаточное натяжение. Однако теперь, когда все недочеты вездехода выявлены, стоит ожидать, что в ближайшее время машину доведут до совершенства.

Стоит сказать, что собранный в России «Бентли-танк» восхитил сеть. Зрители гордятся тем, что такую необычную машину собрали именно в РФ. Один из пользователей по этому поводу написал в комментариях к видео: «Как тебе такое, Илон Маск?». Другой зритель написал: «Инженеры Бентли смотря это видео: А что, так можно было?». Также кто-то пошутил в комментариях: «Мне кажется Академик, что-то знает и готовится к зомбиапокалипсису».