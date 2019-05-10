Когда «таз» уделывает «немца»: 150-сильная LADA Granta схлестнулась с Audi Q7 в гонке по прямой

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Блогер рассказал, за счет чего отечественный «бюджетник» получил способности спорткара, а также, показал, на что способна машина на фоне премиального кроссовера.

Обзорщик на YouTube-канале AUTO VRN показал ролик, в котором 150-сильная LADA Granta схлестнулась с Audi Q7 в гонке по прямой. В видео представлен тот случай, когда «таз» уделывает «немца». Уточним, что последний оснащен дизельным турбодвигателем 3.0 мощностью 249 л.с. Пару мотору кроссовера составляет 8-АКПП. Заявленный производителем разгон паркетника до «сотни» составляет 6,9 с. Весит машина 2150 кг.

По словам блогера, показанная в ролике дорестайлинговая «Гранта» получила мотор 1.8 Priora Super Auto с тюнинговыми распредвалами, впускными ресиверами от LADA XRay 1.8, а также спортивными выхлопной системой и коробкой передач со смещенной отсечкой до 7500 оборотов. Весит «Гранта» 1160 кг.

В гонке по прямой, в первом заезде с места, на старте «Гранта» резко вырвалась вперед, и «немцу» удалось догнать оппонента на скорости около 140 км/ч. То есть, эффект от доработок отечественной машины – неоспорим. Однако, владелец Audi Q7 пояснил, что в первом заезде на кроссовере использовался обычный режим, при котором, во время резкого страта, турбина «проваливается». В подтверждение этому, во втором заезде на Q7 был включен спорт-режим, при котором, машина тронулась намного резче, и практически сразу вырвалась вперед, уже не дав сопернику себя догнать, однако «Гранта» держалась очень близко к оппоненту.

Продолжение... «Плюнь в морду тем, кто советует убрать»: Почему не стоит удалять катализатор на LADA 4x4 – сеть Автолюбители убеждены, что без «каталика» уровень безопасности «Нивы» снизится ещё сильнее. В третьем заезде автомобили поравнялись на скорости в 20 км/ч, после чего, стартовали, и «Гранта» снова вырвалась далеко вперед, и Q7 догнал ее на скорости в 190 км/ч. В четвертом заезде старт состоялся на скорости 40 км/ч, и Granta уже не так резко, но, все равно, поехала впереди оппонента, однако последний быстро догнал соперника на скорости в 130 км/ч.

Далее были проведены замеры, которые показали, что Audi Q7 разгоняется до 100 км/ч за 7,36 с, а четверть мили машина преодолевает за 15,38 с. LADA Granta же набирает «сотню» за 8,18 с, а 402 м проезжает за 15,83 с.