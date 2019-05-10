«Mercedes-AMG отдыхает»: О ВАЗ-2107 за 85 000 рублей с «невероятным» выхлопом рассказал обзорщик

Сегодня, 05:00

Популярный блогер показал впечатляющую «Семёрку», выхлоп которой оставляет не у дел даже знаменитый «Гелик».

Обзорщик Сергей Резниченко решил продемонстрировать необычную, «заряженную» ВАЗ-2107 на пневмоподвеске, владелец которой озаботился установкой на машину «невероятной» выхлопной системы. Судя по видео, автомобиль действительно звучит очень достойно, издалека его выхлоп легко можно спутать с более дорогими машинами с турбомотором.

Для достижения такого эффекта, водителю «Семёрки» понадобилось удалить катализатор и оснастить свою машину «пауком», а также раздвоенной выхлопной системой. При этом управляемость ВАЗ-2107 никак не пострадала от этого. Блогер даже заявил, что сцепление у этой машины просто идеальное, и с места она трогается без рывков и толчков, на удивление плавно.

«Безумная Семёрка» так понравилась автолюбителю, что он даже захотел купить её себе, и когда владелец ВАЗ-2107 установил на него ценник в 85 000 рублей – стало ясно, что у автомобиля скоро появится новый хозяин. «Mercedes-AMG отдыхает», – не может нарадоваться звуку выхлопа блогер. Комментаторы в сети вторят ему, рассыпаясь в восторгах в адрес «Семёрки»: «Прямо тракторный шум», «А весь секрет в ржавых трубах».