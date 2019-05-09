«Гремит, как ведро с болтами. Стыдно ездить»: На проблемы с ручником LADA Priora пожаловался водитель

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Автомобилист недоволен тем, что звуки, издаваемые его машиной, слышны далеко за пределами салона.

В сообществе владельцев LADA Priora соцсети «ВКонтакте», водитель решил пожаловаться на обнаружившуюся у него недавно неисправность. Ручной тормоз его «Приоры» с недавних пор начал очень громко тарахтеть, и скорее всего речь тут идёт о скобах в барабане ручника, при том, что сам он натянут так, как нужно, колодки там новые, пружины – такие же.

«Гремит, будто ведро с болтами. Что делать-то с ней? Очень стыдно ездить», – не находит себе места владелец LADA Priora. Судя по всему, проблема и не в тросике ручника, поскольку подтягивать его не пришлось, потому водитель интересуется у опытных «приороводов», из-за чего машина может так греметь, поскольку отправляться в автосалон, тратить деньги и время, ему очень не хочется.

Комментаторы в сети рассыпались в догадках и рекомендациях для водителя проблемной «Приоры». По мнению большинства автолюбителей, тут вероятнее всего идёт речь о «полетевших» скобах ручного тормоза LADA Priora, потому либо автомобилисту придётся озаботиться их заменой, либо – ничего ему не останется, кроме как терпеть назойливые звуки. «Нормальными руками там нужно сделать всё, или продать машину», – радикально резюмировали комментаторы.