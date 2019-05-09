«Едет он просто отлично»: Чем Geely Atlas круче KIA Ceed, рассказали в сети

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Два достаточно непохожих друг на друга автомобиля решили сравнить комментаторы в сети.

В сообществе «ВКонтакте», посвященном китайскому автопрому, один из водителей рассказал, что решил расстаться со своей KIA Ceed SW и теперь его выбор пал на Geely Atlas в комплектации Comfort, предусматривающей 2,0-литровый мотор и механическую коробку передач. Автолюбителя очень заинтересовало, как ведёт себя большой внедорожник на «механике», а также ему стало интересно, как он себя чувствует без активного круиз-контроля.

Комментаторы в сети, для начала, заявили, что Geely Atlas по ряду параметров круче KIA Ceed, а также успокоили водителя насчёт динамики и управляемости китайского внедорожника. Как для «китайца» за 1 120 000 рублей, «Атлас» демонстрирует достойные показатели на дороге: «Для своего веса и с таким двигателем – очень хорошо!». В плане комфорта «корейцу» китайский внедорожник также ничем не уступает.

А вот что касается расхода, то здесь уже всё будет зависеть от того, какую манеру езды за рулём Geely Atlas будет исповедовать водитель: «Как надавишь, так он и будет кушать твой бензин». Говоря об отсутствии круиз-контроля на Geely Atlas, комментатор заявил, что данная функция актуальна лишь для дальних путешествий, да и полезнее она при езде на автомобиле с автоматической коробкой передач, так что переживать водителю не стоит.

«Едет он просто отлично, отдача выше всяких похвал», «Круизом пользуюсь редко, а в целом – доволен всем», – подвели итог комментаторы в сети.