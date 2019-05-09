«Все оборачиваются глянуть, что за зверь»: Впечатлениями от Zotye Coupa поделился водитель

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Потратив 1 360 000 рублей, автолюбитель стал владельцем роскошного китайского кроссовера.

О своей покупке водитель новенькой Zotye Coupa ни капли не жалеет, заявляя, что это – настоящий «лакшери Китай», пускай и собираемый в Беларуси. По сравнению с Geely Atlas, убежден владелец «Купы», его автомобиль гораздо дешевле, да и по габаритам – повнушительнее, куда больше свободного пространства в салоне.

Из-за того, что в России и Беларуси Zotye Coupa не так уж и много, каждый такой экземпляр выделяется среди основной массы автомобилей, потому водителя очень радует, что он купил себе именно этого «китайца», ведь впечатления от него – исключительно позитивные и приятные: «Все оборачиваются глянуть, что за зверь».

Продолжение... «Едет он просто отлично»: Чем Geely Atlas круче KIA Ceed, рассказали в сети Два достаточно непохожих друг на друга автомобиля решили сравнить комментаторы в сети. Полуторалитровый турбомотор автолюбитель не может назвать слабоватым, поскольку турбина подключается на 2 200 оборотов, и за 450 километров пробега ездовые характеристики Zotye Coupa не вызвали у водителя ни малейших претензий: «Пока на обкатке – сильно не топлю, но иногда в городе включаю спортивный режим, и тогда огонь!».

Помимо этого, владельца Zotye Coupa очень радует, что данный автомобиль совершенно неприхотлив к запчастям. По словам официального дилера, устанавливать на «китайца» можно соответствующие агрегаты с Hyundai или Mitsubishi: «Даже от Toyota подходит. Нужно только знать, что покупать».