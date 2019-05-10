«Плюнь в морду тем, кто советует убрать»: Почему не стоит удалять катализатор на LADA 4x4 – сеть

Сегодня, 04:00

Автолюбители убеждены, что без «каталика» уровень безопасности «Нивы» снизится ещё сильнее.

Как рассказал один из водителей LADA 4x4, ему очень сильно хочется убрать передний катализатор со своего автомобиля. Ездит он на скорости, не превышающей 110 км/ч, так что такое желание объяснить крайне трудно, и комментаторы в сообществе «нивоводов» лишь подтверждают данный факт, утверждая, что избавляться от катализатора нельзя ни в коем случае, поскольку это чревато дальнейшими осложнениями.

Автолюбители довольно агрессивно настаивают на том, что катализатор для LADA 4x4 нужен в особо аварийных ситуациях, а также в том случае, если водитель исповедует активный стиль езды с быстрыми ускорениями, перестроениями и всем таким прочим, потому в теории, при достаточно спокойной езде, обойтись можно и без него: «Нужно помнить, что его может не хватить в аварийной ситуации, когда с ним бы накренился, но объехал, а без него сделаешь уши».

Подводя итог, комментаторы уточняют, что катализатор нужен для езды по трассам, и лишь в том случае, если владелец LADA 4x4 предпочитает постоянную езду по бездорожью, можно говорить о том, что тут он – уже лишний: «Плюнь в морду тем, кто советует убрать», «Не нужно убирать то, что предусмотрено конструкцией», «Он ставится не просто так».