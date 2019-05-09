«И тут она потекла»: Автомобилисты обсудили распространенную проблему Hyundai Creta

Сегодня, 12:21

На форуме «кретаводов» появилась новая тема, касающаяся появления воды в салоне. Автомобилисты выяснили причину неприятности, а также узнали, насколько часто она встречается.

Водители обсудили распространенную проблему Hyundai Creta после того, как один из «кретаводов» на форуме поделился с «коллегами» своей неприятностью. Рассказчик сообщил, что после мойки автомобиля обнаружил капли воды на верхнем переднем углу водительской двери, где начинается стойка лобового стекла. Изначально автомобилист не придал этому значения, так как решил, что вода попала в салон, когда мойщики протирали машину. Однако накануне, после ночного дождя, рассказчик обнаружил воду по всему углу водительского кресла ближе к двери. Автомобилист спросил у «кретаводов», сталкивался ли еще кто-то с такой проблемой, что является ее причиной и как с ней бороться. Форумчане неоднозначно отреагировали на рассказ автомобилиста, так как некоторые из них с проблемой не сталкивались. Кто-то начал высмеивать неприятность, один из пользователей оставил комментарий: «И тут она потекла». Однако многим было не до шуток на форуме, ведь течь двери оказалась далеко неединичным случаем.

Пользователи один за другим оставляли комментарии вроде этого: «Вымыл в субботу, а в воскресенье обнаружил сырое водительское сидение. Машина стояла чуть под уклон вправо. И капли висели сырые именно наверху». Также на форуме был проведен опрос, который показал, что у 60% владельцев Hyundai Creta имела место обсуждаемая проблема. Большинство столкнувшихся с ней сообщили, что воду в салон пропускает дверной уплотнитель, однако некоторые автомобилисты отметили, что в их машинах с уплотнителем все в порядке, и проблема не ушла даже после проклейки уплотнителя силиконом.

Пользователи сошлись на том, что Hyundai Creta имеет недочет в конструкции, из-за которого вода может протекать. «Кретаводы» надеются, что им помогут герметик, нанесенный на кузов, так, чтобы приподнять уплотнитель, а также регулировка дверных петель, ведь у некоторых автомобилистов эти «трюки» сработали.