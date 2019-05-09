«Поездил полдня – опять та же проблема»: На «свистящие» тормозные колодки KIA Rio пожаловался водитель

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По словам владельца «корейца», он никак не может понять, почему тормозная система его машины продолжает издавать непонятные звуки.

О своей проблеме он рассказал другим водителям KIA Rio в популярной социальной сети. Комментатор владеет корейским автомобилем с 2014 года и за это время успел проехать на нём 102 000 километров. В прошлом году он сменил тормозные диски и колодки на более качественные, но они немного не подошли по вылету, потому решено было установить небольшие проставки.

Но два месяца назад правое колесо начало издавать подозрительный свист, но не постоянный, а появляющийся лишь тогда, когда KIA Rio поворачивает вправо. Водитель поменял колодки, смазал направляющие, проверил цилиндр автомобиля – без толку, ничего не помогало. Как оказалось, «неродные» диски цеплялись за суппорта, потому пришлось проточить в них кромку.

«Помогло на 2 часа, а потом опять», – жалуется автомобилист. В итоге, комментатор решил сменить диски и поставить «родные», но не помогло даже это, тишина продержалась совсем немного, а затем тормозные колодки вновь начали свистеть: «Поездил полдня – опять та же проблема».

Автолюбители в сети порекомендовали водителю KIA Rio как можно тщательнее проверить тормозную систему машины, поскольку наверняка источник звуков находится где-то внутри: «Может трос ручника проржавел и не отходит, или суппорта заклинившие».