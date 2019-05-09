«Бери и не думай»: Почему Hyundai Solaris можно купить в качестве первого автомобиля – сеть

Сегодня, 12:30

Комментаторы объяснили начинающему водителю, почему «Соляра» для приобретения опыта ему прекрасно подойдёт.

В сообществе любителей Hyundai Solaris, будущий автомобилист попросил совета у опытных водителей. Он решил купить себе свою первую машину, потому ему стало интересно, что можно рассказать о долгосрочном владении «Солярисом», и какие есть альтернативы корейскому бестселлеру, поскольку рекомендациям дилеров он довериться не может: «В автосалонах-то правды не дождёшься, сами знаете, как они умеют в уши дуть».

По мнению большинства комментаторов, Hyundai Solaris можно купить в качестве первого автомобиля, однако необходимо обратить своё внимание на несколько важных моментов. В первую очередь, водителю порекомендовали обратить внимание на сообщества соцсети «ВКонтакте», посвященные ДТП и ЧП его города: «Если угонов много, то при покупке Солика необходимо будет покупать что-то противоугонное».

Продолжение... «И тут она потекла»: Автомобилисты обсудили распространенную проблему Hyundai Creta На форуме «кретаводов» появилась новая тема, касающаяся появления воды в салоне. Автомобилисты выяснили причину неприятности, а также узнали, насколько часто она встречается. На аналогичные по стоимости Hyundai Solaris автомобили, водителю рекомендуют даже не смотреть, поскольку Renault Megane – ниже классом, Skoda Rapid или Volkswagen Polo – слишком приелись, а LADA Vesta, по словам комментаторов, это российская машина: «И этим уже всё сказано!».

«Бери и не думай. Только торговаться пытайся», «Если нравится – покупай. Не будешь насиловать если, то проездишь долго и счастливо», – подвели итог автолюбители.