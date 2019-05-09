«Почему горят предохранители?»: На проблемы с проводкой Renault Duster пожаловался владелец

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Водитель недоволен тем, что за короткий промежуток времени ему пришлось поменять 3 вышедших из строя предохранителя.

В сообществе владельцев Renault Duster, автомобилист попросил помощи в нахождении и исправлении дефекта в проводке кроссовера, поскольку терпение водителя, по его же словам, просто на пределе уже: «Почему горят предохранители, которые идут на подсветку приборки и левых габаритов спереди и сзади?».

Комментаторы в сети рассказали, что им также встречалась данная проблема в проводке Renault Duster, из-за которой у них начинают гореть предохранители, идущие на прикуриватель, стоит водителям только попытаться включить авторегистратор: «Постоянно либо предохранители менять приходиться, или же выбирать преды с вольтажом побольше».

Однако решением проблемы это никак нельзя назвать, и автолюбители твердят, что данная ситуация совершенно ненормальна. Среди владельцев Renault Duster нашёлся электрик, который попытался объяснить, что не так с проводкой кроссовера: «Либо нагрузка высокая, либо коротит. Если сгорают сразу, то коротит, если немного поработают и горят – рабочий ток большой» .

По словам комментаторов, чтобы избавиться от перегорания предохранителей Renault Duster при включении регистратора, стоит обратить своё внимание на штекер записывающего устройства: «Внутри штекера коротит. Вскрыть его и проверить, только никогда не ставить взамен предохранитель, рассчитанный на большую силу тока. Иначе костёр может получиться».