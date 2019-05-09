«Не меняй ничего, развод от дилера»: О «правильном» прохождении ТО-0 для Hyundai Creta рассказали в сети

Сегодня, 08:30

Комментаторы убеждены, что любые предложения «официалов», касательно проведения каких-либо работ на нулевом ТО, стоит вежливо отклонять.

В сообществе владельцев Hyundai Creta соцсети «ВКонтакте», один из водителей рассказал, как официальные дилеры предложили ему произвести замену масла на ТО-0, потому у других автомобилистов он поинтересовался, стоит ли это делать и какие могут быть последствия от отказа в замене.

Автолюбители достаточно однозначно высказались на этот счёт. По их мнению, «правильное» прохождение нулевого технического осмотра для Hyundai Creta не предусматривает замены масла, поскольку уже с завода в корейский кроссовер льют вполне себе нормальный смазочный материал: «Посмотрите, на щупе через 1 000 километров пробега масло как слеза».

Владелец Hyundai Creta предполагал, что менять масло следует после обкатки, и что она, якобы, длится всего лишь 1 500 километров, потому предложение от «официалов» – вполне логичное, но другие водители быстро убедили его в обратном: «Не меняй ничего, это развод от дилера», «Через 5-7,5 тысяч км можешь менять, это и будет обкатка».

Впрочем, водитель также заметил, что на его Hyundai Creta, несмотря на не самый внушительный пробег, начала дребезжать консоль, потому у «официалов» он планирует исключительно отремонтировать автомобиль по гарантии, отказавшись от других навязываемых услуг.