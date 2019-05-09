«Килограммы песка и ржавчины»: Необычной находкой в арках LADA 4x4 поделился владелец

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Водитель пожаловался на то, что у него начали «гнить» пороги, и попросил совета, как можно этот процесс предотвратить.

Владелец LADA 4x4 рассказал, что недавно, во время планового осмотра своего внедорожника, ему пришлось открыть лючки в передних арках, и то, что он там увидел, его максимально расстроило. О необычной находке он решил рассказать в сообществе «нивоводов» соцсети «ВКонтакте», где его поддержали и порекомендовали, как можно исправить ситуацию: «Открыл лючки, а там килограммы песка и ржавчины. Чем лучше залить их, чтоб окончательно не сгнили?»

Продолжение... «Почему горят предохранители?»: На проблемы с проводкой Renault Duster пожаловался владелец Водитель недоволен тем, что за короткий промежуток времени ему пришлось поменять 3 вышедших из строя предохранителя. Расстроенный автомобилист предположил, что здесь может помочь антигравий, но побоялся – а вдруг всё станет только хуже, потому без совета от более опытных водителей тут не обойтись никак. Один из комментаторов в сети объяснил, что антигравий был актуален несколько лет назад, когда днища LADA 4x4 изготавливались несколько иначе, потому как это вещество поведёт себя сейчас – предугадать очень сложно.

По мнению некоторых водителей LADA 4x4, лючки нужно снимать изначально, потому сейчас стоит обработать проблемные участки мовилём и поставить подкрылок без лючка: «Почистить хорошо, залить цинкарем. Опять почистить, смыть водой с порошком, покрасить с баллончика и залить мовилью».