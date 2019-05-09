Решили вечный спор: «Четырка» и «Приора» сразились в гонке

Сегодня, 11:35

В заезде принял участие ВАЗ-2114 с 16-клапанным двигателем, который был позаимствован как раз у его противника – LADA Priora.

На фоне неторопливых «тазов» с «8-клопом» ВАЗ-2114, который выпускал ЗАО «Супер-Авто», стал настоящим прорывом. Его главным отличием был 16-клапанный 89-сильный мотор 21124 объёмом 1,6 л. В своё время данная модификация была главным конкурентом «Приоры».

Однако владелец такого авто решил доработать его, поставив распредвалы «Нуждин», форсунки от «Волги», ресивер Pro Car и прямоточный выхлоп на 51-й трубе. Автолюбители решили вечный спор и провели гонку, выставив против ВАЗ-2114 тюнинговую «Приору».

Отметим, что «сердцем» LADA Priora является 98-сильный ВАЗ-21126. В числе доработок машины стоит упомянуть распредвалы 8.6, фаза 266, ресивер NFR-style и выхлоп на 51-й трубе. При этом форсунки остались стандартными.

Продолжение... «И тут она потекла»: Автомобилисты обсудили распространенную проблему Hyundai Creta На форуме «кретаводов» появилась новая тема, касающаяся появления воды в салоне. Автомобилисты выяснили причину неприятности, а также узнали, насколько часто она встречается. В первом же заезде с места «Четырка» не оставила противнику шансов. Машина сразу вырвалась вперёд, а в дальнейшем лишь увеличивала разрыв, который в итоге достиг трёх корпусов. Следующая попытка далась «Приоре» немного лучше, но в основном из-за того, что она поехала на старте немного раньше соперника.

При заезде с 20 км/ч можно было наблюдать похожую ситуацию. ВАЗ-2114 уехал вперёд, но на скорости около 170 км/ч «Приора» начала догонять его, сократив разрыв до двух корпусов. Когда автомобили сразились в гонке со скорости в 60 км/ч, LADA Priora всё-таки смогла обогнать «четырку» на 190 км/ч.