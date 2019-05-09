«Единственный конкурент «Шнивы»: О выборе между Chevrolet Niva и Renault Duster рассказал автоблогер

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Кроссоверы любят за просторный салон, вместительный багажник и высокий клиренс. Однако, когда бюджет ограничен всего 850 000 рублями, среди новых авто предложений в этом сегменте почти нет за исключением «Шнивы» и «Дастера».

Владелец YouTube-канала «Напролом» записал ролик о выборе между Chevrolet Niva и Renault Duster. Отметим, что автоблогер отталкивался от стоимости, поэтому сравнивал переднеприводную версию «француза» со 114-сильным мотором в сочетании с МКПП и «Шниву» в комплектации GLC с системой мультимедиа.

Тем, кто планирует брать «Дастер» за эту цену, придётся смириться с бедным оснащением автомобиля. В частности, в такой машине отсутствуют противотуманные фары и задние электрические стеклоподъёмники, зато есть магнитола с Bluetooth, управлять которой можно с помощью подрулевых переключателей. Отметим, что эти переключатели предусмотрены вместо кнопок на руле.

Также стоит упомянуть, что единственный конкурент «Шнивы» предлагается со штампованными дисками. Однако у Renault Duster есть и преимущества, например, более вместительный багажный отсек и более мощный мотор. Кроме того, «Дастер» имеет более энергоёмкую и надёжную подвеску.

В список опций Chevrolet Niva GLC вошли магнитола, парктроник, камера заднего вида, обогрев лобового стекла и передних сидений, а также мультимедийная система с сенсорным дисплеем, работающая на Windows CE 6.0. Впрочем, доплачивать за такой «телевизор» придётся 11 000 рублей. Поэтому лучше выбрать или более доступную «Шниву», или «разориться» на полноприводный Renault Duster.